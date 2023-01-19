Бельерин может вернуться в АПЛ

Защитник Эктор Бельерин может сменить клубную прописку до конца января. Как сообщает Catalunya Radio, 27-летний испанец может вернуться в Премьер-лигу – интерес к нему проявляет «Фулхэм».

В то же время отмечается, что Эктор Бельерин является для «Фулхэма» планом Б. Приоритетным кандидатом на усиление правого фланга обороны «дачники» считают Седрика Соареша из «Арсенала».

Эктор Бельерин в настоящий момент выступает за «Барселону». Действующий контракт защитника рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее в Англии Эктор Бельерин выступал за «Арсенал» и «Уотфорд» (аренда).