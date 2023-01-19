Гуэдеш предпочитает переход в «Барселону» больше, чем в «Атлетико» или «Бенфику»

Португальский вингер «Вулверхэмптона» Гонсалу Гуэдеш, по информации AS, заявил своему агенту Жорже Мендешу о желании играть в каталонской «Барселоне» в ответ на предложение португальского специалиста о рассмотрении Гуэдешем вариантов с мадридским «Атлетико» и лиссабонской «Бенфикой».

Тем не менее, в переходе в клуб Ла Лиги просматриваются некоторые сложности. У бывшего игрока «ПСЖ» и «Валенсии» контракт с английским клубом заключен до 2027 года, а «Барселона» сильно зависит от экономической ситуации англичан и их финансового фэйр-плея.

Зато теперь у «Барселоны» есть игрок, желающий присоединиться к ней больше, чем к «Бенфике», несмотря на то, что спортсмен вырос в лиссабонской команде, также выступающей в Лиге чемпионов.