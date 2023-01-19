​Ришарлисона не накажут за конфликт в дерби

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон не столкнётся с наказанием после конфликта с вратарём «Арсенала» Аароном Рамсдейлом в дерби северного Лондона. Как сообщает Daily Mail, бригада арбитров видела инцидент и дала ему оценку. В Англии футболистов могут наказывать постфактум только в том случае, если какой-то момент остался без внимания судей, и это находит отражение в рапорте.

Напомним, что после конфликта между Ришарлисоном и Аароном Рамсдейлом последний получил удар ногой по спине от фаната «Тоттенхэма», умудрившегося забраться на рекламный щит.

«Арсенал» смог выиграть дерби северного Лондона со счётом 2:0.