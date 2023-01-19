Воспитанник «Тоттенхэма» Уолкс ушёл из жизни в 25 лет

Воспитанник лондонского «Тоттенхэма» Антон Уолкс ушёл из жизни в 25 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, англичанин был найден в бессознательном состоянии 18 января. Причиной этого стало крушение двух лодок. Говорится, что пожарно-спасательной службой Майами Уолксу была оказана сердечно-лёгочная реанимация, однако ранним утром сегодняшнего дня спортсмен погиб.

Антон Уолкс выступал за главную команду лондонского клуба с 2016 по 2018 год. В последнее время полузащитник играл за американский клуб «Шарлотт», выступающий в элитном дивизионе США MLS.