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Воспитанник «Тоттенхэма» Уолкс ушёл из жизни в 25 лет

19 Января 2023 • 20:58 Комментировать

Воспитанник лондонского «Тоттенхэма» Антон Уолкс ушёл из жизни в 25 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, англичанин был найден в бессознательном состоянии 18 января. Причиной этого стало крушение двух лодок. Говорится, что пожарно-спасательной службой Майами Уолксу была оказана сердечно-лёгочная реанимация, однако ранним утром сегодняшнего дня спортсмен погиб.

Антон Уолкс выступал за главную команду лондонского клуба с 2016 по 2018 год. В последнее время полузащитник играл за американский клуб «Шарлотт», выступающий в элитном дивизионе США MLS.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Трагедия Шарлотт Антон Уолкс
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