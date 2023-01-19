​Мадуэке переходит в «Челси»

Форвард Нони Мадуэке возвращается на родину. Журналист Рик Эльфринк сообщает в социальных сетях о том, что «Челси» полностью согласовал трансфер 20-летнего футболиста из ПСВ. В ближайшее время о сделке объявят официально.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Нони Мадуэке согласовал условия трудового соглашения с «Челси».

В Англии Нони Мадуэке занимался в академиях «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма». В 2018 году англичанин перебрался в академию ПСВ. За первую команду нидерландского клуба Мадуэке провёл 80 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 20 голов и 14 результативных передач на партнёров.