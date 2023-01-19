​Троссар переходит в «Арсенал»

Полузащитник Леандро Троссар переходит из «Брайтона» в «Арсенал». О согласовании трансфера в социальных сетях сообщают сразу несколько авторитетных инсайдеров – Дэвид Орнштейн и Фабрицио Романо.

За трансфер Леандро Троссара «Арсенал» заплатит «Брайтону» 27 миллионов фунтов (примерно 31 миллион евро). 28-летний бельгиец уже согласовал условия личного контракта с «канонирами». В скором времени о трансфере объявят официально.

В последних матчах «Брайтона» Леандро Троссар не участвовал. Главный тренер команды Роберто де Дзерби отстранял игрока за досрочный уход с тренировки.