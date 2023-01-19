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​«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя форвардами слухи

19 Января 2023 • 18:40 Комментировать

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести форварда на долгосрочную перспективу. Как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» выбирают между двумя игроками. Так, в сфере интересов «красных дьяволов» находятся 21-летний Гонсалу Рамуш из «Бенфики» и 24-летний Виктор Осимхен из «Наполи».

И Рамуша, и Осимхена слухи уже связывали с «Манчестер Юнайтед». Если говорить о португальце, блеснувшем в одном из матчей на чемпионате мира, то его активно сватали на «Олд Траффорд» уже в январе. Впрочем, «красные дьяволы» арендовали Ваута Вегхорста и временно закрыли вопрос с дефицитом игроков на острие атаки.

Гонсалу Рамуш оценивается в 30 миллионов евро, а Виктор Осимхен – в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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