​«Это ужасно»: Марш прокомментировал слухи о проблемах в «Лидсе»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш прокомментировал слухи о проблемах в коллективе. В прессе сообщалось, что футболисты команды настроены против тренера.

«Сообщения о том, что некоторые игроки настроены против меня, ужасны, просто ужасны. Мы вместе, мы едины, и мы делаем всё возможное как команда. Все несут ответственность, особенно я. Мы верим в себя и знаем, что станем лучше. Некоторая критика в мой адрес справедлива, но я чувствую, что мы движемся в правильном направлении», - сказал Марш журналистам.

На текущий момент «Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.