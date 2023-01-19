​Фаната наказали за оскорбления Стерлинга

Футбольный фанат Тимоти Хислоп столкнулся с наказанием. Во время октябрьского матча Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Челси» в Бирмингеме он оскорблял форварда лондонской команды Рахима Стерлинга на расовой почве. 54-летний Хислоп признал вину и был дисквалифицирован – он не сможет посещать матчи на протяжении трёх лет. Кроме того, мужчине придётся выплатить штраф и судебные издержки на общую сумму в 538 фунтов, сообщает BBC.

Стоит сказать, что в последнее время в Англии и других странах активно борются с проблемой расизма. Фанатов, из уст которых звучал оскорбления, стараются выявлять и наказывать.