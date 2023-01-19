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​«Вест Хэм» может продать Антонио при одном условии

19 Января 2023 • 17:00 Комментировать

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио может сменить клубную прописку до конца января. Как сообщает Sky Sports News, лондонский клуб будет открыт к продаже 32-летнего футболиста, если в ближайшее время ему удастся заполучить двух игроков в линию атаки.

Отмечается, что у Майкла Антонио не будет проблем с поиском нового клуба, если его трансфер всё же будет рассматриваться. Ранее слухи связывали 32-летнего футболиста с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».

Ранее Майкл Антонио отвечал на вопрос о своём будущем. Форвард «Вест Хэма» говорил, что этими делами занимается его агент. Судя по словам Антонио, его трансфер действительно возможен.

Портал transfermarkt оценивает Майкла Антонио в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Майкл Антонио Трансферы футбола - зима 2023
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