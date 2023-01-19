​Конте возмутил вопрос о Кейне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте был возмущён, когда ему задали вопрос о ситуации с контрактом нападающего Гарри Кейна.

Напомним, что действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает через полтора года. В последнее время слухи связывают форварда с разными топ-клубами Европы.

«Почему я должен отвечать на этот сложный вопрос? Вы пытаетесь этим вопросом поставить меня в затруднительное положение по отношению к клубу и к окружению. Почему? Почему? Почему я должен отвечать? Я очень вежлив, поверьте мне. Надеюсь, вы меня понимаете», - сказал Конте, чьи слова на своих страницах приводит football.london.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.