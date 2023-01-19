«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Магуайра

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр переживает непростой период в своей карьере. Из-за частых ошибок Магуайр потерял твёрдое место в основе «красных дьяволов», к тому же он регулярно сталкивается с критикой.

Слухи говорили о том, что Гарри Магуайр мог сменить «Манчестер Юнайтед» на «Вест Хэм» - лондонцы заинтересованы в аренде 29-летнего футболиста. Тем не менее, «красные дьяволы» ответили на предложение отказом, о чём пишет на своих страницах Daily Mail.

По данным источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет расставаться с Гарри Магуайром до конца сезона.