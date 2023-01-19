Страж ворот «Ньюкасла» Лорис Кариус пролонгировал сотрудничество с «сороками». Как информирует пресс-служба английского клуба, новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

Изначально голкипер пополнил ряды «чёрно-белых» на условиях краткосрочного договора, предусматривающего продление до лета 2023 года. Стороны решили воспользоваться этим пунктом.

Стоит отметить, что в текущем сезоне чемпионата Англии немецкий голкипер не провел ни одного матча за «Ньюкасл». После 19 туров Премьер-лиги «Ньюкасл» занимает четвертое место в таблице АПЛ.