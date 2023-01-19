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Де Хеа - о переборе жёлтых у Каземиро: «Большой удар по «МЮ» перед матчем с «Арсеналом»

19 Января 2023 • 09:00 Комментировать

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о желтой карточке бразильского полузащитника Каземиро. Из-за этого предупреждения южноамериканец пропустит следующий поединок «красных дьяволов».

«Это большой удар перед встречей с «Арсеналом». Мы лишились одного из своих лучших футболистов. Огромнейшая потеря на воскресный матч», - передает слова испанского голкипера BBC Sport.

Поединок между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Канониры» лидируют в Премьер-лиге, а «красные дьяволы» занимают третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Каземиро
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