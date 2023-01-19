В «Манчестер Юнайтед» оценили дебют Вегхорста

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о дебюте нидерландского центрфорварда Ваута Вегхорста за «красных дьяволов» в перенесенном поединке седьмого тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Как по мне, Ваут хорошо справился. Вегхорсту нужно привыкнуть к нашему стилю игры. Пока он полностью не адаптировался. Он всего лишь провел тренировку и у нас состоялась небольшая беседа», - передает слова специалиста BBC Sport.

Напомним, что «МЮ» арендовал 30-летнего голеадора у «Бёрнли».

После 19 сыгранных матчей «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.