Игрок «Ромы», который не нужен Моуринью, может отправиться в АПЛ

Нидерландский защитник Рик Карсдорп может покинуть «Рому» и продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Саутгемптон», об этом сообщил инсайдер Николо Скира посредством социальных сетей.

В свою очередь римский клуб готов расстаться с 27-летним игроком в текущее трансферное окно, поскольку он больше не входит в планы главного тренера Жозе Моуринью.

Рик присоединился к «волкам» в 2017 году, перейдя из «Фейеноорда». В текущем сезоне нидерландский футболист принял участие в девяти матчах чемпионата Италии, в которых не отметился голевыми действиями.