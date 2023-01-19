Гвардиола рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с журналистами планами на свою жизнь после завершения тренерской деятельности.

Гвардиола сказал The Independent, что обязательно вернётся в Барселону, так как он соскучился по 25 градусной жаре, вкусной еде и запаху моря по утрам. Специалист отметил, что будет ходить на стадион для того, чтобы наслаждаться игрой команды своего сердца.

«А ещё я хочу стать хорошим 90-килограммовым дедушкой», - добавил Гвардиола.

Стоит отметить, что недавно Гвардиола продлил контракт с «Сити» до июня 2025 года. «Горожане» пока идут на второй строчке в таблице АПЛ.