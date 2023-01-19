Конте: Обычно, когда я ухожу, то клубы сожалеют об этом

Итальянский тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего возможного ухода из лондонского клуба.

Конте сказал, что люди, которые его хорошо знают, не назовут его плохим тренером, так как он всегда работает по полной программе. Итальянец отметил, что, обычно, когда он уходит, то клубы после этого очень сильно сожалеют об этом.

«Я всегда полностью отдаюсь клубам, в которых работаю. И именно по этой причине команды не хотят со мной расставаться», - добавил Конте.

Напомним, что на данный момент «шпоры» под шефством итальянского специалиста занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.