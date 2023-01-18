Артур может досрочно покинуть «Ливерпуль» и перебраться в новый клуб

Полузащитник Артур Мело, арендованный «Ливерпулем» у «Ювентуса», может вернуться на родину.

Бразилец пополнил цвета «Ливерпуля» летом, однако не сумел пробиться в основной состав команды Юргена Клоппа, а затем получил серьёзную травму. Согласно сведениям журналиста Фелиппе Фачинкани, «Ливерпуль» может не только отказаться от опции выкупа Артура, но и расстаться с ним уже в ближайшее время, поскольку бразильский «Палмейрас» выразил заинтересованность в подписании 26-летнего хавбека. Проблемой для «зелёных» может стать высокая зарплата игрока.

Артур Мело провёл лишь один матч за «Ливерпуль». Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.