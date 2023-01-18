Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Агент Кварацхелии высказался насчёт слухов о «Манчестер Сити»

18 Января 2023 • 16:15 Комментировать

Хвича Кварацхелия прекрасно проводит свой первый сезон в «Наполи», и слухи уже связывают грузинского футболиста с более статусными клубами, в том числе с «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал агент Мамука Джугели, который работает с 21-летним хавбеком.

«У меня на столе никаких бумаг от «Манчестер Сити» нет. Как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже», - высказался Джугели, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Хвича Кварацхелия успел провести за «Наполи» 20 матчей. В них грузин записал на свой счёт 9 голов и 12 результативных передач на партнёров.

Ранее Хвича Кварацхелия поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Наполи Хвича Кварацхелия Мамука Джугели
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.01.23 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.60 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
16:25 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс не собирается уходить из «Лестера» зимой
16:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит предложение «Тоттенхэму» по Кейну
16:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о том, что «МЮ» забил гол с офсайда в дерби: «Уже ничего не изменишь» 1
16:15 · Англия. Премьер-лига
​Агент Кварацхелии высказался насчёт слухов о «Манчестер Сити»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Арсенал» пока лучше нас»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Дрогба уговаривает Давида Датро Фофана отправится в аренду в «Галатасарай»
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов летом купить Кейна
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на правого защитника из Ла Лиги
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр может перебраться в клуб из Лондона
15:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ромеро: «Месси — величайший игрок в истории»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Артета попросил боссов «Арсенала» купить Рафинью
15:07 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал, как Сульшер помог ему стать лучше
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» обсудила с представителями Маккенни потенциальный трансфер
14:58 · Англия. Премьер-лига
У Кейлора Наваса есть вариант в АПЛ
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не намерен бороться с «Тоттенхэмом» за Троссара
Все новости
Рекомендуем