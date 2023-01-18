​Агент Кварацхелии высказался насчёт слухов о «Манчестер Сити»

Хвича Кварацхелия прекрасно проводит свой первый сезон в «Наполи», и слухи уже связывают грузинского футболиста с более статусными клубами, в том числе с «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал агент Мамука Джугели, который работает с 21-летним хавбеком.

«У меня на столе никаких бумаг от «Манчестер Сити» нет. Как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже», - высказался Джугели, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Хвича Кварацхелия успел провести за «Наполи» 20 матчей. В них грузин записал на свой счёт 9 голов и 12 результативных передач на партнёров.

Ранее Хвича Кварацхелия поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».