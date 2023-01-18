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​Магуайр может перебраться в клуб из Лондона

18 Января 2023 • 15:43 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает Mirror, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Вест Хэм». Поскольку на «Олд Траффорд» положение Магуайра пошатнулось, смена клуба может помочь футболисту возродить карьеру.

По данным источника, «Вест Хэм» хочет взять Гарри Магуайра в аренду.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гарри Магуайра в 30 миллионов евро. За «Манчестер Юнайтед» защитник выступает с сезона 2019/2020 после трансфера из «Лестера».

Отметим, что «Вест Хэм» на текущий момент занимает лишь 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр Трансферы футбола - зима 2023
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