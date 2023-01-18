Артета попросил боссов «Арсенала» купить Рафинью

Слухи продолжают связывать с «Арсеналом» вингера «Барселоны» Рафинью. Как сообщает испанское издание Sport, главный тренер лондонской команды Микель Артета попросил руководителей клуба подписать Рафинью – бразильский футболист очень нравится испанскому тренеру.

Отмечается, что «Арсенал» хотел бы подписать Рафинью уже в январе. Если не получится, то лондонцы будут пытаться заполучить игрока по завершению сезона.

26-летнего Рафинью специалисты портала transfermarkt оценивают в 50 миллионов евро. Ранее бразилец уже выступал в Англии – в 2020-2022 годах Рафинья защищал цвета «Лидса».