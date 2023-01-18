​Холанн рассказал, как Сульшер помог ему стать лучше

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вспомнил, как в своё время ему помог Уле Гуннар Сульшер, когда они пересекались в «Мольде».

«Первое, что Сульшер мне сказал, было: «Ты понятия не имеешь, как бить головой. Мы должны поработать над этим». Мы занимались этим в течение двух лет, пока я был в «Мольде». И всё сложилось хорошо. Раньше я не мог бить головой по мячу, а теперь забиваю головой голы. Спасибо ему», - рассказал Холанн журналу GQ.

Напомним, что летом прошлого года Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». С тех пор норвежец провёл 24 матча, в которых забил 27 голов.