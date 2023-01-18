​Клопп не устаёт повторять одно и то же о будущем Фирмино

Каким будет будущее нападающего Роберто Фирмино, непонятно. Действующий контракт бразильца с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона, и слухи регулярно связывают 31-летнего игрока с разными клубами, в том числе с «Аль-Насром», куда недавно перебрался звёздный Криштиану Роналду.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп не устаёт повторять, что он хотел бы сохранить Роберто Фирмино в своей команде.

«Я говорил уже это раньше. Да, я хочу, чтобы Фирмино остался в клубе», - сказал Клопп после вторничного кубкового матча против «Вулверхэмптона».

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.