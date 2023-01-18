Тен Хаг назвал легендарного игрока, которого хотел бы видеть в «МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, кого из игроков прошлого хотел бы тренировать в своем нынешнем клубе. Его выбор пал на легендарного нидерландца Йохана Кройфа.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Йохан играл за «Юнайтед». Было бы круто тренировать Кройфа. Он бы внес серьезный вклад в историю «МЮ», - передает слова специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

После 18 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда тен Хага отстает от лидирующего «Арсенала» на девять очков.