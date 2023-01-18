«Арсенал» определился с новой трансферной целью

25-летний японский полузащитник Каору Митома, который принадлежит «Брайтону», может продолжить карьеру в английском топ-клубе. Об этом рапортует портал 90min.

Как информирует источник, оформить трансфер хавбека собирается лидер Премьер-лиги – лондонский «Арсенал». «Канониры» переключили внимание на азиата после срыва перехода украинца Михаила Мудрика, перебравшегося в «Челси».

Каору связан контрактными обязательствами с «чайками» до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Митома провел 13 матчей, забил три гола и сделал ассист.