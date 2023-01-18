«Реал» хочет купить дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» подыскивает замену фланговому защитнику Дани Карвахалю. Как информирует El Nacional, «королевский» клуб обратил внимание на английский трансферный рынок. В сферу интересов испанского гранда попал португалец Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

По данным источника, эта сделка может быть оформлена по завершении нынешнего сезона. Канселу, в свою очередь, недоволен своим положением в английском клубе и готов сменить команду.

Жоау связан контрактными обязательствами с «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии португалец провел 17 поединков, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.