«Арсенал» хочет подписать нападающего сборной Англии с ценником 70 миллионов евро

Форвард сборной Англии и лондонского «Челси» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в другом топ-клубе Премьер-лиги - «Арсенале». Об этом сообщается на страницах Fichajes.

«Канониры» решили возобновить интерес к Стерлингу после переезда на «Стэмфорд Бридж» украинца Михаила Мудрика. «Челси» собирается сделать ставку на новичка и расстаться со Стерлингом.

Рахим пополнил ряды «пенсионеров» летом 2022 года. Его трудовое соглашение с лондонцами рассчитано до окончания сезона-2026/2027. Стоимость 28-летнего футболиста составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Стерлинг провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал два ассиста.