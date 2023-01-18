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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Камоцци считает, что Кварацхелии лучше перейти в Ла Лигу, чем в АПЛ

18 Января 2023 • 13:01 Комментировать (2)

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о том, какой чемпионат лучше подойдёт нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича – потрясающий футболист. Но я думаю, что испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний грузин попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала».

В сезоне-2022/23 Кварацхелия принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 9 голов и отдал 12 результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци
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Комментарии (2)
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Volond
18 Января 2023 в 13:25
А Я, думаю, отстаньте вы от него. Годик, два в Италии пусть ещё играет
One Live
18 Января 2023 в 13:14
Ему лучше еще сезон отыграть в Наполи!
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