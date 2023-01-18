Ван Галь негативно высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»

Экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь вспомнил о периоде работы в манкунианском гранде. По его словам, этот этап карьеры был для него самым трудным.

«Я работал в одном из лучших клубов мира и не мог получить тех футболистов, которых хотел. «Работа» в «Юнайтед» - самый тяжелый период для меня. Я был полностью разочарован», - передает слова нидерландского наставника Manchester Evening News.

Напомним, что ван Галь занимал пост главного тренера «Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Он также известен по работе в каталонской «Барселоне», мюнхенской «Баварии», амстердамском «Аяксе», сборной Нидерландов.