​Близкий к Роналду журналист: «Тен Хаг на коленях будет умолять Роналду о прощении»

Журналист Пирс Морган, который взял скандальное интервью у португальского нападающего Криштиану Роналду, высказался насчет предстоящего поединка чемпионата Англии между лондонским «Арсеналом» и «МЮ».

«Арсенал» сотрет в порошок «Юнайтед». После этого уничтожения я напомню, что они избавились от лучшего игрока в истории. Когда «Арсенал» станет чемпионом, а «МЮ» останется ни с чем, ведь потерял лучшего из лучших, я буду ждать, что тен Хаг встанет на колени, умоляя меня и Криштиану о прощении за свое неуважительное отношение», - цитирует журналиста Talksport.

Роналду со скандалом покинул «МЮ» в конце ноября. Недавно он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.