Россиянин Ибрагимов забил победный гол за «МЮ» U15

Во вторник, 17 января, «Манчестер Юнайтед» U15 провел встречу со своими одногодками из «Манчестер Сити». Противостояние завершилось минимальной победой «красных дьяволов» со счетом 1:0.

Примечательно, что российский нападающий Амир Ибрагимов вышел в стартовом составе «Юнайтед» с капитанской повязкой и отметился единственным голом в прошедшей игре.

В августе 2022 года форвард подписал новое соглашение с «МЮ». Россиянин будет находиться в системе «красных дьяволов» минимум до 17 лет. С наступлением этого возраста он сможет подписать профессиональный контракт.