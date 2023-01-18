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Россиянин Ибрагимов забил победный гол за «МЮ» U15

18 Января 2023 • 11:59 Комментировать

Во вторник, 17 января, «Манчестер Юнайтед» U15 провел встречу со своими одногодками из «Манчестер Сити». Противостояние завершилось минимальной победой «красных дьяволов» со счетом 1:0.

Примечательно, что российский нападающий Амир Ибрагимов вышел в стартовом составе «Юнайтед» с капитанской повязкой и отметился единственным голом в прошедшей игре.

В августе 2022 года форвард подписал новое соглашение с «МЮ». Россиянин будет находиться в системе «красных дьяволов» минимум до 17 лет. С наступлением этого возраста он сможет подписать профессиональный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов
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