Санчо возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо возобновил тренировки с основой «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует The Athletic. 22-летний игрок не принимал участия в матчах за «красных дьяволов» с октября минувшего года. Он находился в лазарете из-за болезни.

Джедон пополнил ряды манкунианского гранда в 2021 году, перейдя из дортмундской «Боруссии». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в десяти поединках чемпионата Англии, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Трудовой договор Санчо с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года.