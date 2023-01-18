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«Астон Вилла» отдала «Страсбургу» правого защитника официально

18 Января 2023 • 00:20 Комментировать

«Астон Вилла» Унаи Эмери продолжает меняться. На сей раз из клуба в Лигу 1 отправился 28-летний правый защитник Фредерик Гильберт. Он перешёл в ряды «Страсбурга» в качестве свободного агента, пишет инсайдер Фабрицио Романо. Также сделку подтвердила и французская команда.

В текущем сезоне даже при Стивене Джеррарде Гильберт почти не играл – у него лишь три проведённых матча в АПЛ, поэтому трансфер пойдёт на пользу обеим сторонам.

Напомним, Эмери возглавил «вилланов» осенью. Сейчас клуб из Бирмингема чувствует себя относительно комфортно – у команды 25 очков, отрыв от зоны вылета – 10 очков, 11 место.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Страсбург Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Фредерик Гильберт
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