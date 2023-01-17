По информации издания Tuttomercatoweb, один из лучших игроков Серии А Хвича Кварацхелия всерьёз заинтересовал лидера АПЛ – лондонский «Арсенал».

Всё дело в том, что недавно «канониры» упустили Михаила Мудрика, проиграв борьбу за молодого украинца своим соседям из Лондона – «Челси». Теперь взор боссов «Арсенала» упал за бывшего игрока «Локомотива» и «Рубина». Как пишет источник, очевидно одно – сумма потенциального трансфера точно превысит 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету 21-летнего грузина уже девять голов и 12 ассистов за «Наполи» во всех турнирах, стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt, 60 млн евро. Неаполитанцы – безоговорочный лидер Серии А.