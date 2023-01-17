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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» попытается бесплатно приобрести Гюндогана

17 Января 2023 • 19:36 Комментировать

«Барселона» рассчитывает приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана летом, пишет издание Mundo Deportivo. Игрок может перейти в стан «сине-гранатовых» на бесплатной основе в качестве свободного агента.

Немцу с турецкими корнями – 32 года, в стане «горожан» он находится уже седьмой год и выиграл с «Сити» немало трофеев. Контракт игрока со своим клубом закончится 30 июня 2023 года, стоимость полузащитника, по версии портала Transfermarkt - 25 млн евро.

Сейчас «Манчестер Сити» идёт в АПЛ на втором месте, недавно Гюндоган рассказал, в чём проблема его клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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