«Барселона» попытается бесплатно приобрести Гюндогана

«Барселона» рассчитывает приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана летом, пишет издание Mundo Deportivo. Игрок может перейти в стан «сине-гранатовых» на бесплатной основе в качестве свободного агента.

Немцу с турецкими корнями – 32 года, в стане «горожан» он находится уже седьмой год и выиграл с «Сити» немало трофеев. Контракт игрока со своим клубом закончится 30 июня 2023 года, стоимость полузащитника, по версии портала Transfermarkt - 25 млн евро.

Сейчас «Манчестер Сити» идёт в АПЛ на втором месте, недавно Гюндоган рассказал, в чём проблема его клуба.