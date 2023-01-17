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​«Бавария» нацелилась на игрока «Челси»

17 Января 2023 • 14:28 Комментировать

«Бавария» в настоящий момент работает над трансфером атакующего полузащитника «Челси» Кая Хаверца, способного также играть в центре нападения. Об этом стало известно журналистам из Media Foot.

По данным источника, переезд Кая Хаверца в Мюнхен может состояться летом. У «Челси» создаётся избыток нападающих, и клуб может продать некоторых игроков по завершению сезона по сниженной цене.

Каю Хаверцу сейчас 23 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают немецкого футболиста в 70 миллионов евро.

В «Челси» Кай Хаверц оказался в начале осени 2020 года. С тех пор он провёл 118 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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