​«Бавария» нацелилась на игрока «Челси»

«Бавария» в настоящий момент работает над трансфером атакующего полузащитника «Челси» Кая Хаверца, способного также играть в центре нападения. Об этом стало известно журналистам из Media Foot.

По данным источника, переезд Кая Хаверца в Мюнхен может состояться летом. У «Челси» создаётся избыток нападающих, и клуб может продать некоторых игроков по завершению сезона по сниженной цене.

Каю Хаверцу сейчас 23 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают немецкого футболиста в 70 миллионов евро.

В «Челси» Кай Хаверц оказался в начале осени 2020 года. С тех пор он провёл 118 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.