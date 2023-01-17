«Манчестер Юнайтед» может отдать нападающего в аренду

Нападающий Факундо Пельистри, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может отправиться в аренду. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, в ближайшее время манкунианцы обсудят будущее игрока с его агентом.

Интерес к 21-летнему уругвайскому футболисту проявляют три клуба. В число претендентов на Пельистри входят «Валенсия», «Болонья» и «Фламенго».

Факундо присоединился к «красным дьяволам» в октябре 2020 года, контракт южноамериканца с «Юнайтед» рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Трансферный ценник – три миллиона евро.

В этом сезоне Пельистри принял участие лишь в матче Кубка лиги, отметившись голевой передачей.