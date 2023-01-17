«Астон Вилла» усилилась нападающим из МЛС

18-летний американский нападающий Джон Дюран покинул МЛС, где выступал за «Чикаго Файр», и перебрался в Европу. Перспективный футболист будет выступать в Английской премьер-лиге. Новым местом работы игрока стала бирмингемская «Астон Вилла». Трансфер обошелся клубу АПЛ в 16,5 миллиона евро.

В ближайшее время Дюран должен получить разрешение на работу в Великобритании, после чего приступит к работе с «Астон Виллой».

В составе своего предыдущего клуба - «Чикаго Файр» - нападающий сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет восемь голов и шесть результативных передач.