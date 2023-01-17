Стало известно, когда Конте может покинуть «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» может расстаться с нынешним главным тренером команды Антонио Конте, об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Как стало известно источнику, боссы столичного клуба недовольны результатами, которые демонстрирует коллектив под руководством итальянца. В связи с этим Конте может лишиться работы по окончании нынешнего сезона. Его действующий контракт со «шпорами» истекает летом 2023 года.

После 20 туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем матче подопечные Конте потерпели поражение от «Арсенала» со счетом 1:2.