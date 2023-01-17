«Ливерпуль» принял решение по будущему Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не покинет свой пост, несмотря на неудачные результаты команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, боссы клуба полностью доверяют немцу и не рассматривают вариант его отставки.

Мерсисайдский коллектив провально провел первую половину сезона в Английской премьер-лиге. После 18 проведенных матчей команда Клоппа набрала 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Юрген занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2025/2026.