Варан рассказал об атмосфере на «Олд Траффорд»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением об атмосфере на домашней арене команды «Олд Траффорд».

«Каждая игра на «Олд Траффорд» - особенное событие. Это потрясающий стадион с невероятной атмосферой. В конце дерби с «Манчестер Сити» я ощущал связь с нашими болельщиками. Мы хотим двигаться дальше и побеждать вместе. Намерены делать это с большими соперниками на своем стадионе», - цитирует французского футболиста пресс-служба манкунианцев.

Рафаэль выступает за «красных дьяволов» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 поединках, не отметившись голевыми действиями.