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Варан рассказал об атмосфере на «Олд Траффорд»

17 Января 2023 • 09:34 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением об атмосфере на домашней арене команды «Олд Траффорд».

«Каждая игра на «Олд Траффорд» - особенное событие. Это потрясающий стадион с невероятной атмосферой. В конце дерби с «Манчестер Сити» я ощущал связь с нашими болельщиками. Мы хотим двигаться дальше и побеждать вместе. Намерены делать это с большими соперниками на своем стадионе», - цитирует французского футболиста пресс-служба манкунианцев.

Рафаэль выступает за «красных дьяволов» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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