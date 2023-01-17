Игрок ПСВ согласовал условия контракта с топ-клубом АПЛ

Английский полузащитник ПСВ Нони Мадуэке очень близок к тому, чтобы вернуться на родину и пополнить состав лондонского «Челси».

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 20-летний английский футболист уже согласовал условия личного договора с лондонской командой, которая за молодого полузащитника заплатит около 30 миллионов евро. О сделке официально должны будут объявить уже на этой неделе.

Напомним, что в этом сезоне Нони Мадуэке провёл в нидерландской лиге в составе клуба из Эйндховена пять матчей и отметился одним забитым мячом. «Челси» пока идёт на десятом месте в АПЛ.