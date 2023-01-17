Новичок «МЮ» Вегхорст: Нападающие живут ради голов

Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст, который недавно перешёл в «Манчестер Юнайтед», высказался о своей готовности забивать голы в АПЛ.

Вегхорст сказал, что в Англии у него остались незавершённые дела, ведь его первый вояж на туманный Альбион оказался не самым удачным. Форвард отметил, что работает на тренировках для того, чтобы много забивать.

«Все нападающие живут ради голов. Сейчас я в отличной форме. Надеюсь внести свой вклад в общее дело», - добавил Вегхорст.

Напомним, что первую половину сезона форвард на правах аренды выступал в Турции за «Бешикташ». Права на игрока принадлежат английскому «Бёрнли».