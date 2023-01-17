«Челси» готовит 75 миллионов евро на новый трансфер

Лондонский «Челси» планирует усилить среднюю линию в текущее трансферное окно. По данным журналистов CBS, руководство «пенсионеров» хочет оформить переход полузащитника Мойсеса Кайседо. Английский гранд готов заплатить за игрока 75 миллионов евро. «Брайтон», в свою очередь, хочет выручить с продажи футболиста 85 миллионов.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кайседо провел 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В его пассиве пять желтых карточек.

Напомним, что в это трансферное окно «Челси» купил у «Шахтёра» вингера Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.