«Боруссия» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед»

20-летний нападающий Энтони Эланга, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может сменить Английскую премьер-лигу на немецкую Бундеслигу. Об этом рапортует газета Marca.

Заинтересованность в услугах форварда проявляет дортмундская «Боруссия». Эланга готов к смене клубной прописки. Он рассчитывает, что в Дортмунде сможет получать регулярную игровую практику.

В текущем сезоне чемпионата Англии Энтони провел 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. Форвард связан контрактом с «красными дьяволами» до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.