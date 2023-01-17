Рэшфорд готов продлить контракт с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не против подписать новое соглашение с клубом.

25-летний игрок проводит впечатляющий сезон, в связи с чем руководство «красных дьяволов» уже задалось целью продлить договор англичанина, на чём настаивает главный тренер Эрик тен Хаг. Согласно сведениям журналиста Сэмуэля Лакхёрста, «Манчестер Юнайтед» предложит Рэшфорду новый контракт с повышением зарплаты. Сделка вряд ли будет заключена в ближайшее время, но обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Маркус Рэшфорд отметился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 26 матчах нынешней кампании. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.