Бенитес решил вернуться в АПЛ

Экс-наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии, об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

Ранее в прессе сообщалось, что 62-летний специалист находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма».

Нынешний главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес может быть уволен со своего поста в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 15 баллов после 19 поединков. Лондонская команда располагается на 18-й позиции в турнирной таблице.