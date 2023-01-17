Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенитес решил вернуться в АПЛ

17 Января 2023 • 02:30 Комментировать (1)

Экс-наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии, об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

Ранее в прессе сообщалось, что 62-летний специалист находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма».

Нынешний главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес может быть уволен со своего поста в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 15 баллов после 19 поединков. Лондонская команда располагается на 18-й позиции в турнирной таблице.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Вест Хэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
03:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 75 миллионов евро на новый трансфер
02:47 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед»
02:31 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд готов продлить контракт с «МЮ»
02:30 · Англия. Премьер-лига
Бенитес решил вернуться в АПЛ 1
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл альтернативу Мудрику
02:14 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал слухи о своём уходе из «Ливерпуля»
02:02 · Англия. Премьер-лига
Клопп надеется на возвращение Жоты до матча с «Реалом»
01:13 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Кажется, что «Ливерпуль» может пропустить при каждой атаке соперника»
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Троссару
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о подписании звезды чемпионата Бразилии официально
00:36 · Англия. Премьер-лига
Данджума заинтересовал ещё один клуб АПЛ
00:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон: «До сих пор не могу смириться с неудачей сборной Бразилии на ЧМ-2022»
16 Января
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поспорит с «Челси» и «МЮ» за Дюмфриса
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выбрал топ-тренера на замену Конте 1 слухи
Все новости
Рекомендуем