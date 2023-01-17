«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может покинуть «красных дьяволов» в текущее трансферное окно, об этом рапортует издание The Telegraph.

По данным источника, заинтересованность в трансфере 26-летнего игрока проявляет «Ньюкасл». Скотт может сменить клубную прописку, поскольку не получает стабильную игровую практику в стане манкунианцев. Мактоминая привлекает вариант продолжения карьеры в «Ньюкасле».

Полузащитник провел 13 матчей в текущем сезоне Английской премьер-лиги, в которых получил пять желтых карточек. Срок действующего контракта Скотта с «МЮ» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.