«Арсенал» нашёл альтернативу Мудрику

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Согласно данным Sky Sport Germany, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал», который не смог подписать украинца Михаила Мудрика.

Трудовое соглашение Диаби с «фармацевтами» рассчитано до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Мусса выступает за «Байер» с лета 2019 года.

В текущем сезоне вингер принял участие в 15 поединках Бундеслиги, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.